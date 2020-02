Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

México, 8 Feb (Notimex).- El grupo estadounidense de country rock, Eagles, ofreció el primer show de su gira “Hotel California tour”, en dicha presentación los integrentes de la banda tocaron en su totalidad el álbum que lleva el mismo nombre de la gira con el cual alcanzaron el éxito en 1976.

La primera gran noche de la agrupación sobre el escenario en el marco de esta gira se dio en el State Farm Arena en Atlanta, donde se escuchó una orquesta y un coro que comenzaron tocando por orden de canciones el aclamado álbum”Hotel California”, incluso la parte instrumental «Wasted Time».

El set list se conformó por temas como «Try and Love Again» y «Seven BridgesRoad», asimismo incluyeron canciones de su guitarrista Joe Walsh que ha lanzado fuera de la banda, tales como «In the City», «Walk Away», «Funk # 49 » y» The Boys of Summer «,ésta última es un éxito de Don Henley.

El primer concierto cerró con una segunda vuelta del emblemático tema “Hotel California”, la lista de canciones es idéntica a la que presentaron el año pasado en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, de acuerdo con Ultimate Classic Rock.

Eagles tiene programadas más fechas por Estados Unidos en ciudades como Atlanta, Nueva York y Texas, también harán una parada en México, pues se presentarán en Los Cabos el 24 de mayo próximo así como en Europa. Hotel California Tour terminará el 26 de abril en Phoenix, Arizona.

