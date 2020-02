Oficiales aduaneros ayudan a joven en parto

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En Los Indios, Texas, en Estados Unidos, una adolescente que se encontraba en trabajo de parto y ya no podía esperar más, fue atendida por elementos de Aduanas y Protección Fronteriza, en el puente de Libre Comercio, quienes le ayudaron a que naciera su bebé.

Cuando cruzaba la frontera de México hacia los Estados Unidos, la adolescente empezó a presentar el trabajo de parto por lo que los oficiales estadounidenses, capacitados para cualquier imprevisto, la ayudaron con el nacimiento de su bebé.

Tater Ortiz, director del Puerto de entrada de Bronwsville, señaló que los oficiales están preparados para atender gran variedad de situaciones, incluso partos y utilizaron toda su experiencia para ayudar y tranquilizar a la madre.

Estos hechos tuvieron lugar el pasado sábado, cuando los oficiales de inmigración mexicanos en el puente internacional de Libre Comercio en Los Indios transportaban a una ciudadana estadounidense de 16 años, la cual estaba en trabajo de parto al punto medio del puente a la espera de los oficiales estadounidenses.

La joven fue transportada a las instalaciones del puerto de entrada de Estados Unidos para poder ayudar a la madre a dar a luz en un vehículo de CBP.

Después del nacimiento del bebé, llamaron a los servicios médicos de emergencia, quienes llegaron y transportaron a la madre y al bebé a un hospital local, donde se informó que ambos gozaban de buena salud.

#CBP officers at Free Trade Bridge at Los Indios, Texas helped deliver a baby from a teenage U.S. citizen mother that simply could not wait to be born. Read more here: https://t.co/2ADsjRfQRG pic.twitter.com/E7BmX3x20j

— CBP South Texas (@CBPSouthTexas) February 8, 2020