Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En internet podemos encontrar conmovedoras historias y entre estas está la de una imagen que muestra cómo un orangután le ofrece la mano a un hombre para que pueda salir del río, la cual se hizo rápidamente viral.

Anil Prabhakar, un aficionado a la fotografía, pudo capturar el emotivo momento en que este animal, el cual se encuentra en peligro de extinción, le ofrece ayuda a un geólogo para salir del agua, que estaba infestada de serpientes.

Prabhakar señaló que nunca se imaginó que iba a ver algo así y que iba a tener la oportunidad de capturar el momento con su cámara en un bosque de conservación que administra la Fundación de Supervivencia de Orangutanes de Borneo (BOS).

No obstante, la ayuda que le prestaba el orangután, Anil no la aceptó, ya que señaló que son animales completamente salvajes y no se sabe cómo van a reaccionar, y mencionó que estaba feliz de que no hubiera pasado nada.

Hasta el momento la imagen cuenta con más de 44 mil me gusta en el Instagram de Prabhakar.

Estos animales son llevados a este bosque cuando se encuentran heridos o en riesgo de ser cazados o su hábitat ha sido destruido y una vez que se recuperan son devueltos a la naturaleza.

Con información de: noticieros.televisa.com

