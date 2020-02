‘Nunca me hizo nada’: Macaulay Culkin sobre Michael Jackson

"Voy a comenzar con una frase, que no es una frase, es la verdad: nunca me hizo nada."

México, 11 Feb (Notimex).- El actor estadounidense Macaulay Culkin dijo categórico que el fallecido cantante Michael Jackson “nunca le hizo nada”, respecto a los rumores que durante varios años se han desatado debido a las acusaciones que “El Rey del Pop” enfrentó, por parte de otros niños, por abuso sexual de menores.

«Voy a comenzar con una frase, que no es una frase, es la verdad: nunca me hizo nada. Nunca lo vi hacer nada. Y especialmente en este crítico momento hoy en día, no tendría ninguna razón para callarme nada. El tipo falleció. En todo caso, no voy a decir que fuera elegante o algo así, pero este es un buen momento para hablar. Y si tuviera algo de qué hablar, lo haría sin problemas. Pero no, nunca vi nada; nunca hizo nada”, declaró el actor en entrevista con la revista estadounidense Esquire.

La última vez que se vieron fue en un cuarto de baño para hombres en el Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara en 2005, donde Culkin fue testigo en el juicio contra el cantante, acusado de intoxicar y abusar sexualmente de un niño de 13 años que tenía cáncer. En aquella ocasión, Jackson fue absuelto.

«Mejor no hablemos», dijo Jackson, según Culkin. «No quiero influir en tu testimonio”. Los dos se abrazaron antes de regresar a la sala. Fue la última vez que Culkin vería a Jackson cuatro años antes de que falleciera.

A principios de 2019 se estrenó el documental “Leaving Neverland”, que narra los casos de Wade Robson y James Safechuck, quienes aseguran que Michael Jackson abusó sexualmente de ellos cuando eran niños.

«Voy a contar una buena historia de Michael Jackson en la que no está involucrado en absoluto el propio Michael Jackson», dijo Culkin, quien comparte una anécdota ocurrida luego del estreno del documental.

«Me encontré con James Franco en un avión. Me topé con él dos o tres veces a lo largo de los años. Lo saludé mientras colocábamos nuestras maletas. ¿Hola, cómo estás? Bien, ¿cómo estás?, y él dijo: «Vaya con ese documental!» Eso fue todo lo que dijo. Estaba así como queriendo hablar sobre el tema. Entonces me dice: «¿Y qué piensas?» Me volví hacia él y le dije: «¿Quieres hablar de tu amigo muerto?» Y él, tímidamente, respondió: «No, no quiero». ‘Genial, tío, me ha gustado volver a verte’”.

Macaulay Culkin, quien alcanzó fama al personificar a “Kevin McCallister” en el filme “Home alone” (Mi pobre angelito), tuvo una amistad con Michael Jackson, luego de que el joven actor participara en el video del tema «Black and White”, que el “Rey del Pop” estrenó en 1991.

