Niño se come dos moscas durante entrevista

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En las redes sociales se han vuelto virales las imágenes de un menor cuando es sorprendido comiendo moscas mientras su familia y él eran entrevistados para un noticiero en Australia, y cuando decimos “comiendo moscas”, es porque fue captado realmente comiéndoselas.

Algunos medios señalan que el equipo de filmación de The Projet estaba visitando comunidades rurales para conocer cómo se encontraban tras las recientes lluvias.

Pero cuando se encontraban en una entrevista con una de las familias del lugar hablando sobre la difícil situación, en ese momento una mosca se colocó sobre la mejilla del niño, quien sin pensarlo dos veces saca la lengua y se come tranquilamente al insecto.

Un segundo después otra mosca se coloca en su cara y nuevamente la atrapa para después llevarla a su boca; sin embargo, el menor no parece arrepentido e incluso sonríe felizmente a la cámara.

Las graciosas imágenes se han compartido miles de veces volviéndose virales y han generado una ola memes, comentarios y mucha risa, pero a algunos internautas les ha resultado bastante asqueroso.

@theprojecttv really happy for the rain for the farmers but I’m wondering ….if the people you interviewed are Actually lizard people????? . Did you notice the kid eating the flies on his face ?? OMG. this freaked us out. pic.twitter.com/1DZSMEpN08

— Anthony (@antzysmantzy) February 7, 2020