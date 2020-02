Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Después de una visita que cambiaría su vida a Michoacán, el joven estadounidense Dylan Ence de 19 años decidió regalarles a niños de escasos recursos de la comunidad de Patamban, del municipio de Tangancícuaro, un camión escolar repleto de artículos escolares.

El regalo fue una promesa que les hizo a los niños cuando visitó esa regios mexicana.

Conocer a esos niños le cambió la vida, pues se dio cuenta que los pequeños tenían que decidir entre caminar durante horas para regresar a su casa o quedarse a dormir en la escuela para asistir a clases al día siguiente.

“Los niños tuvieron que quedarse allí (en la escuela) toda la semana y dolió por dentro. Solo quería ayudarlos para que pudieran viajar a casa con sus familias”, dijo Dylan Enc en una entrevista.

Junto con su familia encontraron un autobús en Minnesota y durante cuatro años, el joven Dylan se dedicó a recaudar dinero para poder llenarlo de útiles para los niños.

El autobús repleto de útiles escolares fue entregado recientemente a los alumnos de la Secundaria Técnica Forestal 72.

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau reconoció la noble acción del joven y el alcalde de Tangancícuaro, Rafael Melgoza Mercado también felicitó a Dylan, que se ha hecho merecedor de los halagos por su buena acción.

I want to personally thank everyone for helping me complete this journey. It has been an amazing experience From start to finish the past 4 years. I just want to share one message with all of you guys. “Because WE have been given much WE to must give” peace and love for all! pic.twitter.com/XIKcwi95DY

— Dylan Ence (@DylanEnce) February 12, 2020