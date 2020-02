Aplausos: Tampico y su mercado de lujo

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

Soy de un pueblo tan pequeño (al menos unos dos mil 500 habitantes), que no recuerdo que hubiera mercado, pero la vida me ha llevado a conocer cientos, tanto de México como de otros países, como para sostener que el que se inaugura en Tampico es una “lonja” de primer mundo.

Un proyecto que concreta el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el presidente municipal Jesús Nader, tan importante, tan valioso, que esta obra, dicen en El Puerto, le garantiza a Chucho, el que puede alzar la mano para reelegirse en 2021 y por supuesto ganar.

Hemos visto la obra, el diseño y ya tendremos la oportunidad de disfrutarlo, mientras, les comparto que al momento de escribir la presente, la ciudadanía fue convocada para convivir con las autoridades estatal y municipal, e inaugurar esta emblemática obra en la que se invirtieron más de 300 millones de pesos.

Lo compartimos, además, porque esta zona fue una de las favoritas de don Margarito Ávila y pues en su representación pronto le haremos los honores, porque existen obras complementarias al este centro de abastos, pues se mejoraron las calles perimetrales y se remozó la plaza Hijas de Tampico.

Nuestra “vagancia laboral” nos lleva a ponderar esta obra, insisto, los mercados son un añejo reclamo de la sociedad en todos los estratos.

Ojo, recordemos que la historia de los mercados de El Puerto de Tampico data de más de dos siglos y lejos de polemizar, lo cierto es que ayer fue un día de fiesta, que obviamente, debemos decir, tocará a los locatarios cuidar de este inmueble literalmente de primer nivel.

Sin duda, con los mercados, como ha insistido el Gobernador, la ciudad y la zona sur en general se suman a grandes proyectos que vienen a complementar el crecimiento en infraestructura urbana para la zona centro de Tampico.

Y coincidimos con Nader, “será el mercado más moderno a nivel nacional, la tecnología de cómo se ha construido seguramente va a potenciar nuestro comercio y economía, además será un atractivo turístico por las características de su fisiognomía”.

Y por eso, ya me vi, echándome un coctelito…

LO MEJOR DE CADA CASA

a.- Y sin duda mal día para el PRI nacional y no solo porque el TEPJF les ordenó elegir a sus delegaciones estatales acorde con los principios de paridad de género. Refieren que en las 20 designaciones, el CEN solo eligió a una mujer y ahora regañados deben cumplir en 60 días con la paridad en las 32 entidades.

b.- Y muchas dirán, yo batallando para la gasolina del día y otros viviendo como reyes. Afortunadamente en el cobro de facturas sociales también en la semana, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa, fue arrestado en Málaga, España.

c.- Lo divertido es que muchos priistas me hablaron para sostener el hecho de que él nunca haya sido tricolor. Pero bueno, cada quien su inocencia, pues los agravios fueron durante el mandato de su expatrón, Enrique Peña Nieto.

d.- El arresto se da justo cuando el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lanza un spot “chafísimo”, en el que pide que la sociedad mexicana “le eche la culpa” al partidazo.

Y seguro son millones de mexicanos los que se la toman literal. Echarle la culpa a una institución del que han medrado muchos ominosos personajes como Lozoya y el mismo Enrique Peña Nieto. No obstante.

e.- Luego de preguntarle por un supuesto pacto de impunidad con el expresidente Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador negó cualquier trato secreto, pero se opuso a un juicio contra exmandatarios.

Y quizá tiene razón, pues no hay pacto secreto, lo que se sospecha es que hay un pacto muy descarado del que muchos priistas y en específico toda la banda de Luis Videgaray, confirman o sospechan. No en balde insisten en que no existe un “PRIMOR”, si no un “MORVID”.

No es una historia nueva, desde 2016 para adelante empezaron las señales de convenio y ya en 2017 con la elección del Estado de México, todo quedó aparentemente más claro.

Del cuarto piso.- Y desde aquí un enorme abrazo a amigo Mario Zolezzi. Es un guerrero y vamos para adelante con Dios y la ciencia.

Otrosi: Vean, ni hagan corajes, que los dueños del dinero de México siempre están con el poder en turno, y por eso ahí está la compra de cachitos con la que respaldaron la decisión de rifar el avión presidencial y se lograron acuerdos. Una morralla por más de tres millones de cachitos, pero la intención es lo que cuenta de los “sumisos-insumisos”.

18 pendientes…

