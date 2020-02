Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Christina Koch, la astronauta de la NASA se ha reencontrado con su fiel amigo canino, luego de haber pasado 328 días en el espacio, que además le llevó a tener el récord de más días en el espacio.

En un video que tuiteó la astronauta, se puede ver cómo su perrito está completamente emocionado al volver a verla y se le puede ver moviendo la cola y corriendo rápido a la ventana para poder verla.

Cuando ella abre la puerta, el perro de inmediato sale para lanzarse a ella y darle lengüetazos, expresándole tal vez, lo mucho que la extrañó.

Christina acompaño el video con el texto: “No estoy segura quién está más emocionada. Feliz que ella me recuerde después de un año”.

Not sure who was more excited. Glad she remembers me after a year! pic.twitter.com/sScVXHMHJn

— Christina H Koch (@Astro_Christina) February 13, 2020