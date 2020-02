MAESTRA ES CAPTADA DESTRUYENDO LOS FRÁGILES SENTIMIENTOS DE UN ALUMNO, "ME HABLO MUY FEO" LA ACUSÓ CON SUS PADRES.México.- En un lugar no especificado de esta bella republica, sucedió un hecho sin precedentes, es que una "pseudomaestra" fue captada mientras reprendia de manera energica a un alumno, lastimando sus sentimientos.Segun un vídeo que circula en redes sociales, se logra ver a una maestra de una escuela, que de manera energica reprende a un alumno, diciéndole que no la amenace, solo por que el pobre jovencito le decia que tuviera cuidado de cómo le hablaba, ademas la insensible mujer le decia estar harta de el y sus humillaciones, solo por algunas bromas conferidas por el joven hacia la insensible docente.Autoridades escolares, comentaron que ya se encuentra en investigación el caso de la irracional mujer, ya que no es posible, que una maestra no tolere las ocurrencias propias de la juventud entusiasta y febril, y no contenta con eso, hiere sus frágiles sentimientos, al hacerlo sentir que no vale igual que sus demás compañeros, al decirse harta del joven.Agregaron que la maestra recibirá un castigo ejemplar, para que los demas maestros entiendan de una vez, que debe de haber mas tolerancia hacia los jovenes, para que no trunquen su desarrollo al quedar "traumados", al coartar su derecho a expresarse libremente.Por su parte la familia del joven, solicita una indemnización y tratamiento psicologico para el muchacho, ya que se dice traumado por el maltrato de la maestra.Para Línea inDirecta.- Yisus Craist

