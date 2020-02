López Obrador ofrece investigar posible corrupción en Conade

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

México, 17 Feb (Notimex).- Después de que el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaria de la Función Pública (SFP) informó sobre diversas irregularidades en el manejo de 50.8 millones de pesos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que se realice una investigación.

Las irregularidades se documentaron en el fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), por lo que la SFP inició las indagatorias, dio tiempo a la dependencia que dirige la exvelocista Ana Gabriela Guevara para que solventará las observaciones; sin embargo, no se realizaron.

De acuerdo con la periodista Beatriz Pereyra, quien expuso el caso ante el mandatario, “lo que releva la auditoría, es que por cada peso que se mueve para alguna acción deportista en beneficio de un deportista, hay un acto de corrupción”.

Ante el planteamiento, el Ejecutivo federal se comprometió a que la titular de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, presente un informe el próximo miércoles.

“Vamos a pedirle a la secretaria de la Función Pública que revise este asunto y que nos presente un informe aquí sobre este tema; y si es como tú lo señalas, no lo pongo en duda, pero tampoco podría yo actuar sin hacer alguna revisión y que lo haga el área correspondiente, si es como tú lo dices, se tiene que proceder en la Fiscalía”.

“Nosotros no tenemos nada que ocultar y yo he dicho que no se va a permitir la corrupción. Y no estoy pintado, no soy un florero. No acepto la corrupción de nadie, ni de mis familiares. Vamos a acabar con la corrupción, se va a desterrar la corrupción, eso es lo que les vamos a enseñar a los conservadores”, puntualizó.

