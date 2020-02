Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Rodolfo Pizarro debutó con el Inter de Miami marcando gol y dejando su nombre guardado en el club, pues fue el primero de la historia del equipo. Ahora, a pocos días de esto y de que se concretara el pago del futbolista, el nuevo cuadro de la MLS le dio la bienvenida de manera oficial al mexicano en las redes.

El mexicano mediocampista de 26 años de edad se une al Inter de Miami como nuestro jugador franquicia, fueron las palabras de bienvenida del club a Rodolfo Pizarro.

Las imágenes del video constan de una ilustración del mexicano, donde le dan la bienvenida a la institución, que estará debutando el uno de marzo contra Los Ángeles FC, donde milita el también mexicano Carlos Vela.

Pizarro, que costó casi 20mdd, entró de cambio en el amistoso ante el Philadelphia United y al poco tiempo marcó la anotación.

Finalmente el cuadro de Diego Alonso terminó perdiendo 1-2.

Bienvenido, @Rpizarrot!

The 26yr old Mexican midfielder joins #InterMiamiCF as our second Designated Player for the 2020 season.

🗞️https://t.co/NwCxRQzyRC pic.twitter.com/7sRh5mWfI8

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 17, 2020