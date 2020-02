Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Alan Ruel, de 73 años fue detenido por la Policía de Airdrie (Canadá), por supuesta intoxicación pública, pero en realidad estaba sufriendo un derrame cerebral, así lo informa la CBC.

Alan paso más de 18 horas en una celda sin asistencia médica, lo que empeoró su situación.

Al ser detenido tenía la ropa desordenado y hablaba de forma incoherente, tratando de convencer a los oficiales de que no había bebido.

