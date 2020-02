Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Un hombre de 29 años, identificado como Oliver Rosales, quien es vendedor de globos de oficio, se encontraba tomando una siesta mientras intentaba vender globos llenos de helio en la ciudad de Manila, en Filipinas.

El hombre se encontraba distraído, por lo que un grupo de jóvenes le jugaron una broma al prenderle fuego a los globos, causando una gran explosión y que el vendedor quedara envuelto en llamas. En el video se puede observar al grupo de chicos acercarse al lugar y cometiendo el acto.

El joven globero, de inmediato intentó quitarse el fuego de encima, pero ya era un poco tarde pues había sufrido quemaduras de segundo grado. A pesar de las heridas que sufrió y de la mala broma, el hombre perdonó a los chicos y comentó que los padres se harán cargo de todos los gastos médicos.»Son solo niños pequeños. No saben nada. Los perdono porque sé que cuando sean mayores se darán cuenta de lo insensato que fueron», comentó.

En fotografías se pueden ver las terribles lesiones que sufrió Oliver, tanto en brazos como en piernas, y a pesar de eso, declaró que seguirá trabajando. “Las cicatrices estarán en mi cuerpo por mucho tiempo. Quizás por siempre. Aunque todavía tengo que trabajar”, finalizó.

Shocking moment street vendor is engulfed in flames and suffers second degree burns when youths set fire to his helium-filled balloons as a prank

Oliver was selling balloons in Manila. Group of youths approached him before one boy set fire to one balloon#viralvideo pic.twitter.com/TwLXsquLXb

— Siddhant Anand (@JournoSiddhant) February 18, 2020