Por avanzado Alzheimer madre olvida a su hijo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Quienes han tenido o tienen algún familiar o conocido que ha padecido Alzheimer saben lo que significa realmente el sentimiento de qué se olviden de ti pero, pero a pesar de estar «acostumbrados» a esta tipo de situaciones, no deja de ser muy duro.

La historia de hoy nos relata a un joven que demuestra a través de un video que hizo viral en YouTube cómo su madre se olvidó de él.

En este video se muestra el triste momento en que una madre de 67 años de nombre Molly, sufre de Alzheimer y olvida a varios miembros de su familia incluyendo a su hijo, quien graba las imágenes de este material y es quien lo comparte en la red social.

Su nombre es Joey, quien es youtuber y cuenta a través de estos videos todo lo que vive día a día con la enfermedad de su madre Molly, quien desde hace dos años vive en un asilo luchando contra esta enfermedad.

En una de las visitas que le hizo a su madre Joey la cuestiona sobre si sabe quién es, pero ella le responde que no, acto que casi lo hace llorar, pero ella le toma el brazo y le dice:

“Este es un día que no olvidaré. Cuando tu madre no sabe quién eres, sabe mi nombre, pero no quién soy. Intenté tan duro que dijera quién soy, pero ella simplemente no sabía. Siento como si ella acabara de morir. No esperaba esto”.

Con información de: laverdadnoticias.com

