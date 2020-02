Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Mikaela Spielberg quiere ser los pasos de su padre Steven Spielberg, ya que también está interesada por el séptimo arte, solo que no en el mismo ámbito, porque el cine que a ella le interesa hacer es cine para adultos y poderse convertir en una sugar star.

En una entrevista para The Sun, Mikaela, declaró que próximamente protagonizará y producirá videos eróticos, además de otro contenido enfocado a este mismo rubro.

“Siempre he sido una persona de naturaleza muy sexual, lo que me ha metido en problemas antes. No de una manera depredadora, sino en el sentido de que la gente aquí en el sur aún no se siente cómoda con eso», comentó Mikaela.

La joven también señaló que, a través del cine para adultos, tiene como objetivo el independizarse económicamente de sus padres Steven y Kate Capshaw, a quienes ya les dio la noticia.

Finalmente, la hija del cineasta reveló que a pesar de que ya tiene algunos clips, aun no inicia formalmente con su proyecto, ya que espera su licencia como trabajadora sexual.

Con información de: tribuna.com.mx

