Irma Reyes Castañeda, tía de uno de los asesinos de la menor de 7 años identificada como Fátima, narró cómo el sábado pasado llegó la pareja tras 16 años de no verlos, preguntándole si no tenían un cuarto que pudieran rentar.

La mujer les ofreció uno que se encontraba vacío desde hace varios años y desde ese día Mario, Giovana y sus tres hijos durmieron en ese lugar.

Fue hasta este miércoles por la mañana, mientras veía la televisión, que Irma se percató que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encontraba en busca de su sobrino y su esposa por la muerte de Fátima.

La mujer no dudo en cuestionarlos por lo sucedido.

“Entraban al baño, les daba un taco, pero los veía extraños, ósea no hablaban, hasta cuando vi eso y fue cuando ya bajé y les dije, no, ustedes me van a decir algo porque los estoy viendo en la tele, ¿quién mató a la niña?, fue cuando me dijeron ‘queremos hablar con ustedes’ y fue cuando subieron”, dijo.

Fue entonces que ambos confesaron que abusaron sexualmente de la niña y después la mataron.

“Que habían matado a la niña, yo les pregunté les dije, ¿hijos recibieron dinero?, ¿fue por dinero? Se quedaron callados y dijo la chica, ‘no fue por dinero’ y dije entonces ¿qué fue?, ¿por venganza hijos?, eso no se hace dios mío y me dijo la chica, ella no hablaba y les dije ¿quién fue quien la mató? Y él dijo, yo la agarré y ella le puso los cinturones”, continuó.

Irma también reveló por qué decidieron secuestrar y acabar con la vida de la menor.

Que quería una niña para hacerla su novia para toda la vida, quería «un regalito» si no iba agarrar a una de sus hijas y que no me iba dejar entrar hasta que no llegara yo con la niña y mis niñas estaban con él y yo fui por la niña / dijo ‘es que cuando vimos que ya la andaban buscándola, la matamos’”, acotó Irma Reyes Castañeda.

Al terminar la plática, la tía decidió entregar a Mario y Giovana, cuando salieron del domicilio llegaron agentes de policía ministeriales a detenerlos.

Cuando fueron detenidos y trasladados a la Fiscalía para su certificación médica, sus tres hijos quedaron bajo la custodia de la tía.

