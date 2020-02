Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Charlene es una tierna abuelita que trabaja en la cadena tienda Walmart, a pesar de su semblante malhumorado Charlene tiene un excelente buen humor.

Para promocionar sus productos, la tienda y esta abuelita han hecho varias fotografias que se han viralizado.

En las imágenes está ella en distintas poses y situaciones, cautivando a las redes, donde le demuestran su reconocimiento y admiración.

La tienda se encuentra en Maryland, Estados Unidos y Charlene comparte su particular visón de como interactuar con los productos como fruta, leche, neumáticos, productos de limpieza e higiene personal e incluso se fotografió en una cuna de bebé.

Te compartimos las imágenes, esperamos que te gusten.

Walmart has found their new ad model!! Reposting @foxla:

…

"'GIVE HER A RAISE': Charlene is an employee of Walmart who poses with various store products for their local FB page, and it’s the greatest thing we’ve ever seen. Swipe ➡️ for more awesomeness! pic.twitter.com/6EAJVNCW82

— SABRINA FEIN (@SabrinaFeinTV) February 19, 2020