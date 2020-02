Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El video grabado en Perú y muestra como una madre azota a latigazos a su hijo por haber robado un celular, esto enfrente de la ronda campesina de Huamachuco, al poco tiempo este video se ha vuelto viral.

El joven identificado como Elvis fue detenido intentado robar un celular, esto dentro de un local comercial, tras ser detenido las autoridades llamaron a la madre para determinar su castigo.

Mientras que su madre lo azotaba le dijo «Hijito, tú no tienes quebradas ni las manos ni los pies. Por un simple celular yo me veo aquí en las rondas. A mí sí me da vergüenza».

“Si tú lo vuelves a hacer, a tu madre no la volverás a ver en las rondas, tú te defenderás solo”.

Tras haber recibido los latigazos el joven les pidió perdón a los presentes y prometió no volver a robar.

Con información de: Debate.com

Comentarios