Piloto Ricciardo rinde homenaje a Kobe Bryant

Barcelona, Esp., 23 Feb (Notimex).- El piloto australiano Daniel Ricciardo, del equipo Renault, rindió un pequeño homenaje al fallecido basquetbolista Kobe Bryant, al portar un casco en su honor durante las pasadas pruebas en el circuito de Barcelona-Cataluña.

“Nunca he jugado baloncesto y no puedo identificarme con eso, pero eso no significa que no pueda admirar a alguien de ese calibre y cómo cambió el juego», explicó el australiano en declaraciones al portal de la Fórmula Uno.

Agregó: “Sinceramente, nunca lo vi jugar en vivo, me hubiera encantado haberlo visto jugar, me hubiera encantado conocerlo y haberlo conocido como persona. Creo que muchas de sus cualidades parecían ser bastante admirable”.

Además, el conductor de Fórmula Uno reconoció que Bryant es un ejemplo a seguir, una leyenda en su deporte, por lo que a Ricciardo le gustaría tener una trayectoria similar, aunque arriba de un monoplaza.

“Obviamente, yo era fanático de él y de lo que representaba, lo que traía al deporte. Lo idolatrado, creando su legado, su ética de trabajo, es lo que destaca del resto. Creo que cualquiera que intente ser bueno en algo puede reconocerlo y apreciarlo a (Bryant).”

En las pasadas pruebas, Daniel Ricciardo portó un vistoso casco morado con las iniciales “KB” de Kobe Bryant y el número 24 que portaba con Lakers de Los Ángeles.

