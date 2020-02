Kobe era el MVP de sus hijas: Vanessa Bryant

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En el funeral que se realizó en el Staples Center en honor a Kobe Bryant, a su hija Gianna y a los otros siete fallecidos en el accidente de helicóptero del pasado 26 de enero, Vanessa Bryant rompió el silencio y le dedicó unas emotivas palabras a su esposo.

“Esperábamos envejecer juntos. Kobe era el MVP de sus hijas. Dios sabía que no podían estar en esta tierra separados, tenía que llevárselos juntos. Los extraño a los dos todos los días. Los amo”, comentó.

Vanessa indicó que veía en Kobe a un ser extraordinario, más allá de que fue ídolo y figura con los Lakers de Los Ángeles, equipo con el que fue campeón cinco veces en la NBA.

“No podía verlo como una persona famosa o un increíble jugador de baloncesto. Era mi dulce esposo y el hermoso padre de nuestras hijas. Era mi todo”,

De igual forma, le dedicó un emotivo discurso a su hija, en el cual aseguró que se pudo haber convertido en la mejor jugadora del baloncesto femenil y, además, recordó los mejores momentos que pasó junto a ella.

“Gianna era un alma increíblemente dulce y gentil. Siempre me dio un beso de buenas noches y de buenos días; era tierna y cariñosa por dentro, tenía la mejor sonrisa. Era contagiosa, era pura y genuina. Me encantaba la forma en la que me miraba mientras me abrazaba”, finalizó.

