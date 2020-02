Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

“Yuki” es el nombre de un perro lobo gigante que ha conmovido a las redes sociales por su singular forma de mostrar cariño hacia las personas que lo cuidan.

Fue rescatado por Shy Wolf Sanctuary, en Florida, después de que fue abandonado en las calles; su carácter especial lo hacía vulnerable al entorno y por ello los miembros de este santuario lo adoptaron.

Las personas favoritas de Yuki son sus cuidadores y las únicas a las que este lobo gris les permite tener contacto con él, pues con el paso del tiempo no ha permitido que otras personas se le acerquen.

Yuki siempre celebra la visita de sus amigos saltando y aullando, así como lamiéndolos, quienes opinan que el comportamiento del perro se debe a que “él no quiere tener mucha gente cerca, sino solo en los que puede confiar y que sepa que lo quieren.

La salud de Yuki tuvo muchas complicaciones hace un año, por lo que tanto él como sus protectores recurrieron a la ayuda de las redes sociales para recolectar fondos para pagar su tratamiento.

Afortunadamente la condición de Yuki mejoró y ahora sigue conquistando las redes con su particular forma de ser.

The way this wolf dog smiles at his favorite person 😍 pic.twitter.com/UuQKp43MDy

— The Dodo (@dodo) February 24, 2020