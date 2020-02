Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El hombre identificado como Jason Clark desafió a la muerte al nadar dentro de un lago congelado, el video publicado por el mismo en sus redes sociales se ha vuelto viral, cuenta con miles de reproducciones y ha sido compartido miles de veces.

Con los retos que surgen de internet diariamente no hay duda de que existe una gran posibilidad de que alguien lo intente, aunque cabe admitir que tuvo suerte de que la muerte no le haya jugado una mala pasada a este valiente chico.

El video causó un gran revuelo en Twitter y se le ve a él en compañía de su perro y un amigo que hacia el papel de camarógrafo.

Tras la publicación de su video recibió comentarios negativos, además de preguntarle el porqué de arriesgar su vida de tal forma, afortunadamente logró salir del hielo, claramente “congelado” y con suerte de vivir tras esa tan peligrosa hazaña.

This video gave me an anxiety attack @gonepatrol (via ig:jasontodolist) pic.twitter.com/ndSP5sBWj3

— Barstool Sports (@barstoolsports) February 24, 2020