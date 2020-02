Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un conmovedor video, que en realidad esconde un triste mensaje, fue publicado hace unos días en las redes sociales, el cual rápidamente se volvió viral.

En estas imágenes, de apenas un minuto de duración, se mostraba a un padre con su hija a la que enseñó a reír cada que resonaba una bomba, simulando que eran fuegos artificiales para minimizar el miedo y trauma de la guerra en Siria.

Ahora, esta pequeña de 3 años de nombre Salwa y su padre, Abdalla Mohamed, de 32 años, así como el resto de su familia ya se encuentran a salvo de la guerra, gracias a que lograron llegar a Turquía en calidad de refugiados.

Mehmet Algan, amigo de Mohamed, fue el encargado de publicar el video original en Twitter, quien los ayudó a contactarse con el Gobierno turco, quien medió para que la familia siria pudiera escapar y refugiarse en ese país.

Abdalla señaló que las autoridades turcas se pusieron en contacto con él y lo llevaron a Turquía; Anadolu, la agencia oficial de noticias de Turquía fue la encargada de acompañar a la familia a través de su paso en la frontera documentándolo con fotografías en las que la niña se mostraba feliz.

El video fue comparado por algunos con la película “La vida es bella”; sin embargo, esta historia tuvo un final más feliz, pues la pequeña Salwa ahora podrá vivir alejada de los horrores de la guerra, además de que ya cuenta con más de tres millones de reproducciones.

They are safe now. Salwa will grow without hearing bombs. pic.twitter.com/RTgHrtjwBl

— Mehmet Algan (@alganmehmett) February 25, 2020