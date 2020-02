Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El video de un niño llorando, se ha vuelto viral en redes sociales ¿la razón? Sencillo, fue porque escuchó a sus padres teniendo relaciones sexuales.

Su hermana mayor decidió grabar al niño mientras lloraba al contarle lo que había escuchado, mientras que ella le seguía cuestionando cosas de su experiencia.

“Estarías muerta ahora si los hubieras escuchado”, aseguró el niño.

Su hermana comenzó a preguntarle que, qué era lo que había escuchado, a lo que el pequeño simplemente le contesta que nada, todo mientras solloza y su hermana reía.

Luego, la joven le vuelve a preguntar al niño si estaba seguro de lo que escuchó, a lo que el pequeño gritó y siguió llorando.

“Oh, no. Tres veces, tres veces, tres veces”, repetía el niño.

La chica subió el video del momento tan gracioso, por lo cual se volvió bastante popular en redes sociales.

“Mi hermano escuchó a mis padres mientras tenían relaciones sexuales y tuvo un colapso mientras me contaba sobre ello”, añadió como texto al video que subió.

my brother heard my parents having sex and had a complete break down while telling me about it pic.twitter.com/v5bGQe1KCS

— raw na (@ranahasse) February 20, 2020