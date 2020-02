También lamentó que su equipo siga sumando lesionados, ya que esta vez el delantero Federico Viñas no pudo hacer presencia en el encuentro de Octavos de Final de la Concachampions

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El Director Técnico del Club América, Miguel Herrera aseguró que, aunque la Liga de Campeones de la Concacaf otorga el pase al mundial de clubes, el camino para lograrlo no sirve para nada.

«Son torneos que no le sirven para nada a México, solo le vemos el fin los mexicanos, llevamos 8 o 9 torneos yendo al Mundial de Clubes, pero el trayecto no nos sirve de nada, todo es contra, todo lo que hagas es en contra, si metes 5, ‘por qué nada más cinco’; si ganas como lo hicimos hoy, ‘sufrieron’, y si pierdes, ‘fracaso’, entonces no sirve de nada este torneo», señaló el Piojo en conferencia de prensa.

También lamentó que su equipo siga sumando lesionados, ya que esta vez el delantero Federico Viñas no pudo hacer presencia en el encuentro de Octavos de Final de la Concachampions, por otra parte, el mediocampista Alonso Escoboza, terminó con golpes.

“No pudimos ser contundentes, llegamos, llegamos y no pudimos meterla, tenemos una malaria. De repente entró al vestidor (antes del juego) y me dice Viñas ‘no puedo caminar’, le pregunto, ‘¿fue un golpe?’. ‘No puedo caminar’. Y tengo que jugar con un Sub-17 (Román Martínez) porque no tengo más, pero el equipo ahí está manteniéndose”, expresó Herrera.

Lamenta que estas bajas se sumen a las que ya tenía como lo son el delantero Nico Castillo o el defensa Sebastián Cáceres e incluso el artillero Henry Martin, el cual se espera regrese para el encuentro de este sábado.

“Era un jugador recién llegado, ni siquiera lo hemos trabajado (Cáceres) le molesta la rodilla y va a tener que parar. Y ahora Viñas no pudo caminar, solo le molestó aquí a un costado del abdomen y no pudo jugar”.

“El choque de Henry pues no es culpa nuestra, chocó con un compañero, le metieron la rodilla en un muslo, se le hizo un hematoma y fue un desgarrito. Reitero, nosotros no tenemos la culpa ni la preparación física, cuando te agarra la malaria, te agarra. Están bien trabajados y prueba de ello es la forma en que luchan y son decisiones que no están ni en nuestro alcance”, expresó el Piojo.

💥¡Miguel Herrera revienta con todo la Liga de Campeones de la Concacaf!💥 pic.twitter.com/CSigiEQbz5 — MedioTiempo (@mediotiempo) February 27, 2020

Con información de: mediotiempo.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Comentarios