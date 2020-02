Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Tampico,Tamps.- Dos integrantes de la familia LeBaron arribaron esta mañana al aeropuerto internacional «Francisco Javier Mina» de Tampico para apoyar a las familias en su búsqueda de desparecidos.

Estarán este jueves y viernes en los municipios de González y Aldama trabajando con colectivos de la zona que les solicitaron su ayuda.

Aseguraron que el dolor de las familias que dese hace años buscan encontrar, aunque sea los restos de sus seres queridos, los motivó a unirse a estas acciones con la esperanza de encontrar algo.

«Estas familias están en el limbo, a mí me impactó mucho hablar con víctimas de desaparecidos que ya tienen 10, 15, 30 años buscando a sus seres queridos y es una tortura que viven diariamente las víctimas que tienen seres queridos que están desaparecidos y acabó de leer un reporte en el New York Times que en el 2019 había 9 mil desaparecidos, está peor que nunca la situación», indicaron.

Dijeron tener en claro que el gobierno ni los políticos va a hacer nada por ayudar a las víctimas si no se ejerce presión.

«Lo que tengo más claro que nunca es que el gobierno no va hacer nada para ayudar a las víctimas, si nosotros no los presionamos y si no hay presión internacional, solo les importa su puesto y su dinero, si nosotros no exigimos este cambio no va a cambiar nada, la responsabilidad cae sobre nosotros».

Indicaron que su presencia en Tamaulipas es el primer paso para que las familias que están pasando por esta situación se organicen y salgan a las calles a exigir justicia.

«Si como mexicanos no podemos dar el primer paso de exigir el cambio, necesitamos rescatar esa sangre revolucionaria como mexicanos y luchar por el cambio no esperar que lo haga otras personas».

Adrián y Bryan LeBaron coincidieron en señalar que en México cada día más se pone peor la situación, toda vez que se tienen 9 mil desaparecidos tan sólo en el 2019.

«El 2019 es el año con más homicidios que cualquier año, ahora están hablando que México es el país que más produce pornografía infantil, tenemos feminicidios, infanticidios, nosotros tenemos que despertarnos y exigir que tiene que parar esto, si los mexicanos no nos levantamos, si no exigimos, lo va a empezar que hacer la comunidad internacional, van empezar a dejar de visitar nuestras ciudades, nuestras playas y la economía se va a ir para abajo».

