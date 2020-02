Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un autobús que transportaba a los invitados de una boda cayó a un río ubicado al oeste de la India el pasado miércoles, en el accidente murieron al menos 24 personas, informó la policía.

El accidente ocurrió luego de que se reventara uno de los neumáticos en la carretera y el conductor perdiera el control del vehículo, informó el policía Rajendra Kumar.

También reportó que hubo 5 sobrevivientes hospitalizados.

El accidente se registró en el estado de Rajastán a unos 500 kilómetros al sur de Nueva Delhi.

Los accidentes de autobuses suceden de manera frecuente en la India, cerca de 150 mil personas mueren al año debido al mal manejo, los caminos de pésimo estado y los vehículos sobrecargados.

Tan solo en septiembre de 2018 murieron 55 personas al caer un bus que transportaba peregrinos de un templo del sur de la India.

Deeply saddened to learn about the tragic accident in #Bundi district in #Rajasthan in which 24 people have lost lives after a bus fell into river.

My heartfelt condolences to the bereaved families who have lost their loved ones. Praying for speedy recovery of the injured. pic.twitter.com/7PlwdK8yKy

— Subrat Chhatoi (@subratchhatoi) February 26, 2020