Quaden Bayles no irá a Disney, donará dinero para combatir Bullying

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un duro video fue publicado hace algunos días, el cual mostraba a un niño llorando y pidiendo ayuda a su mamá para suicidarse dio vuelta al mundo y se volvió viral por lo desgarradora petición del pequeño.

Por lo que un sinfín de personas se unieron para mostrarle su apoyo, entre ellos el comediante Brad Williams, quien inició una colecta para que el pequeño Quaden Bayles pudiera visitar Disneyland junto con Yarraka Bayles, su madre.

Pero el pequeño y su madre decidieron devolver un poco de la solidaridad que les mostró la gente y utilizar el dinero recaudado en la página GoFundMe que asciende a 474 mil dólares, 9 millones de pesos aproximadamente, para donarlo a diversas ONG que combaten el bullying.

Quaden ha sufrido acoso escolar, y así como él cuántos no han sufrido debido al bullying, por lo que se decidió que el dinero vaya a organizaciones que lo combatan y que realmente lo necesitan, las cuales sabrán en qué debe gastarse, señaló la tía de Bayles en una entrevista.

De momento no se sabe que organizaciones serían las beneficiadas con la donación, todo parece indicar que serán Swarfism Awarness Australia y Balunu Healing Foundation.

Por el momento la familia de Quaden está en conversaciones con el comediante, ya que según las reglas de GoFundMe, los fondos recaudados en la página pueden utilizarse solamente para el propósito establecido.

Sin embargo, el pequeño no se ha visto privado de vivir emocionantes aventuras, ya que a raíz del video publicado, fue el mismo Wolverine (Hugh Jackman) quien le ofreció su incondicional apoyo y amistad, además de que el equipo de baloncesto Houston Rockets lo invitó a uno de sus partidos en Houston, entre otras invitaciones que ha recibido.

The love you have shown is unbelievable. Thank you! Money donated will not be wasted! We have a team of people making sure everything is completely legitimate. We thank you for your generosity and patience while we make sure all this is done the right way.

— Brad Williams (@funnybrad) February 21, 2020