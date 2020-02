Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El reportero de Carolina del Norte, Justin Hinton se encontraba en medio de una transmisión en vivo para dar su informe sobre el clima en la zona, cuando sin querer activó los filtros de Facebook, en plena transmisión.

Así que mientras Justin cumplía con su trabajo, su cara cambiaba por un casco, de repente se convertía en un mago y en otro instante tenia orejas de gato, entre otros.

«Ahora estoy emocionado de mirar este video y ver lo que me está pasando en la cara», dice Hinton al darse cuenta más tarde de lo sucedido.

«Justo antes de salir en vivo en Facebook en la cuenta de la estación WLOS ABC 13 para hablar sobre la nieve, de alguna manera activé un generador de filtro. El fotógrafo con el que estaba trabajando dijo algo acerca de que la pantalla tenía caras extrañas. No dio detalles, así que dije que probablemente desaparecería. No hace falta decir que no desapareció. No me di cuenta hasta que bajé de la cámara y vi los comentarios en los que la gente hablaba de los rostros. Mis jefes, compañeros de trabajo, amigos y más llamaron/enviaron mensajes de texto diciendo lo divertido que era, así que aquí lo tienen. Si no puedes reírte de ti mismo, ¿cuál es el punto de la risa? ¡Espero que hayan disfrutado el día de nieve y recuerda sonreír y reír!», escribió después en sus redes sociales

Con información de: ayojon.mx

