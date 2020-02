Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este nuevo video viral no trata sobre una receta de cocina, o sobre algún tierno animalito, sino de un poderoso discurso sobre lo que vive una mujer diariamente y las expectativas y estereotipos impuestos por la sociedad solo por no ser hombres.

El video es narrado por la actriz Cynthia Nixon, conocida por su labor como activista en pro de los derechos de la comunidad LGBTTIQA y por su aparición en la serie Sex & the City.

El video se encuentra basado en el poema escrito por Camille Rainville. Una joven estadounidense que sacó a la luz este texto en el 2017. En el mismo se exploran los estereotipos y prejuicios que una mujer debe soportar.

“Sé una dama, dijeron. No seas muy gorda, no seas muy flaca. Come. Adelgaza, deja de comer tanto. Pide una ensalada, no comas carbohidratos. Sáltate el postre. Ponte a dieta”, recita Nixon quien está sentada hablando de frente a la cámara.

El video publicado por la revista “Girls, Girls, Girls” dura un poco más de tres minutos y aparecen actrices como Rose McGowan y Rachel McAdams. Tambien aparecen extractos de la película “My fair lady” y de la serie “House of Cards”

El video trata temas como la presión social que sufren las mujeres por verse “sexis” pero al mismo tiempo “no provocar a los hombres”, hasta una crítica hacia los estándares de belleza que apoyan las modificaciones faciales como los implantes de senos o bótox.

También se toca el tema de la hipersexualización de la mujer, cuando la misma sociedad aplaude la pureza y el estado virginal de la mujer, “No seas tan rígida. Sonríe más. Complace a los hombres. Sé experimentada. Sé sexual. Sé inocente”.

Con información de: excelsior.com

