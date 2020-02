Alista PAN nuevo ataque a 4T

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Clemente Zapata M.-

¿Soltarán al “Ave Azul”?,/

en el PAN es la pregunta;/

¿qué tratarán en la junta/

y qué sacarán del baúl…?

Ya perfilan la maniobra/

y AMLO está en la mira,/

comenzaría el “tira-tira”/

pondrán manos a la obra…

El Partido Acción Nacional en México es la segunda fuerza política, muy por encima de otros partidos como –por ejemplo– el Revolucionario Institucional; al menos en los números.

Pero este órgano político –azul– no ha podido convertirse en un real contrapeso, en una fuerza opositora a la Cuarta Transformación (4T) que enarbola ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Esto se debe a que el PAN carece de un verdadero líder a nivel nacional, ya que MARKO CORTÉS MENDOZA ha dejado mucho qué desear como opositor al régimen; se percibe muy pequeño.

De ahí que diversas voces desde el seno azul reclaman la dimisión de CORTÉS o por lo menos (y tan sólo para salvar la plana) que recomponga el destino del partido desde la parcela opositora.

Por ello los panistas tendrán una encerrona “de lujo” entre el presidente del Comité Ejecutivo y los consejeros nacionales, donde se analizarán cambios sustanciales o al menos eso se espera.

Una de las medidas que –se anticipa– entrará en debate, será abrir el partido (todavía más) y ponerlo a la “venta” para que quien quiera ser candidato y venga “resentido” de otros partidos se le preste la estructura y las siglas de cara al 2021.

Lógicamente que esta medida tienes sus filias y sus fobias. Con ver el desastroso papel que ha hecho XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI como alcalde de Ciudad Victoria, muchos panistas ya le soplan hasta al jocoque.

Pero la verdadera medida, la más importante pues, de la que requerirán toda la materia gris (o azul) de los consejeros nacionales, será edificar la “estrategia de choque” contra la 4T.

Para los panistas, quienes buena parte de su historia jugaron desde la oposición, estrategias como “Ave Azul” (dictada desde la cúpula nacional) dio muy buenos resultados en los tiempos en que el PRI gobernaba Tamaulipas.

Por ello se olfatea que los consejeros tendrían que definir si “Ave Azul” (no importa el nombre) vuele a “volar” en los cielos de México para enfrentar a la 4T y al Movimiento de Regeneración Nacional.

En síntesis.- Los panistas tendrán una encerrona para definir qué tipo de oposición serán, ya que se fue el segundo mes de este 2020 y tanto el PAN como su líder nacional no han sabido jugar como contrapeso del presidente LÓPEZ OBRADOR.

Aumentar la militancia, practicar el comercio político/electoral y definir el “manual de choque” podría oxigenar al PAN o, para desgracia, agilizar su “muerte”… Para el lunes sabremos… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Una de las que “lloró” (en Tamaulipas) la caída de YEIDKOL POLEVNSKY como secretaria general en funciones de “gerente” del “partido de Estado”, es decir del Movimiento de Regeneración Nacional, fue la diputada local CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL… Y claro que uno de los grupos que festejaron la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue el grupo compacto de JOSÉ RAMÓN “JR” GÓMEZ LEAL… Peeeerooooo, ojo.- Que nadie apueste porque POLEVNSKY está derrotada, cuando esta dama todavía no ha levantado ni una ceja… Por lo pronto el proyecto de la diputada local CANTUROSAS VILLARREAL pierde fuerza, mientras que los planes de JR se oxigenan. El súper delegado federal está rodeado de personajes que saben muy bien cómo masca la iguana y, sobre todo, de condición física envidiable de esa que se requiere para la carrera de fondo que representa el 2022… ¡Ay ojón!

~~¿TAMAULIPECOS EN LA MIRA DE LA UIF?- Me comentan que algunos “empresarios” tamaulipecos están algo nerviosos porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, a cargo de SANTIAGO NIETO CASTILLO, sigue “investigando” los casos “Estafa Maestra” y “Odebrecht” (nada qué ver con Agronitrogenados)… Si la idea es mantener el “manto protector” para el ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, para no tocarlo ni con una orden de presentación, se necesitarán más “chivos expiatorios” y no sólo a ROSARIO ROBLES y EMILIO LOZOYA… Parece que en Tamaulipas hay varias “factureras” que hicieron millonarios a sus “dueños” y cómplices pero que ahora están sufriendo de una terrible mortificación porque les puede caer la voladora… Claro que no sólo tamaulipecos están en la mira, pues en otros estados también se practicaba eso de crear “empresas pantallas” para facturar y engordar hermosamente el bolsillo con dinero público, pero sin desquitar lo cobrado… En breve abundaremos sobre el tema, pero le anticipo que está deliciosamente morboso el asunto; ni se imagina quiénes están hasta el chongo de piojos… ¡Ay nanita!

~~ENTREGA UAT A ESPECIALISTAS MÉDICOS.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la mano del rector JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, entregó la primera generación de Médicos Especialistas por Profesionalización, formados en un proyecto que tiene por objeto resolver las demandas de salud en Tamaulipas. El evento se desarrolló en el Teatro Universitario y contó con la presencia de GLORIA MOLINA GAMBOA, en su calidad de secretaria de Salud del Gobierno estatal que encabeza FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

ÁGORA

NO TE CONSIDERES una persona común; ¡nadie lo es! Todos somos especiales. Las personas especiales sueñan y nunca se detienen; pero en ocasiones hay quienes se frenan al pensar que los sueños no se pueden hacer realidad, no se pueden materializar. Los grandes inventores fueron también seres humanos como tú, con las mismas necesidades, pero tal vez con sueños más grandes y una voluntad mucho mayor que sus limitaciones… No te consideres una persona común, porque las personas comunes nunca sueñan y nunca buscan la manera de materializar sus sueños… Hasta el lunes

Comentarios