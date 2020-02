Buenos caballeros

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Valeria Maldonado.-

Aunque se estrenó la semana pasada, “Los Caballeros” es una película que vale la pena ver. Tal vez su póster no llame tanto la atención a quienes llegan al cine sin una idea de qué van a ver, y prefieren elegir lo que vaya a proyectarse más pronto o lo que más les llame la atención visualmente.

Sin embargo para quienes saben un poco de cine, o simplemente lo disfrutan, el ver los rostros de Matthew McConaughey, Colin Farrell y Hugh Grant será lo único que necesiten para elegir comprar un boleto para esta cinta dirigida por Guy Ritchie.

Fue justo por eso que elegí ver este filme, además de que con anterioridad había visto el avance en YouTube. Entré a la sala del cine esperando ver una buena película de acción y no me decepcioné aunque más que acción lo que recibí fue un poco de comedia con un poco de drama que me hicieron disfrutar aún más la película.

La forma en que está narrada la historia me pareció increíble, sobre todo porque el peso de esta la lleva el personaje de Hugh Grant quien hace un muy buen trabajo a la hora de explicarte qué es lo que pasó en la trama. Algo que tal vez no le agrade a algunos, más si no son amantes de las historias que se narran de forma atemporal.

El personaje de Colin Farrell, desde mi parecer, podría tener su propia serie o película a parte del mundo creado por Ritchie. Además es él quien rompe (más que ningún otro personaje) la seriedad que de cierto modo llevaba la historia; él es sin duda el “entrenador” que muchos quisiéramos tener.

Pese a que la historia iba y venía, no es complicado seguir el ritmo de la narrativa y cada uno de los personajes logra conquistarte cada vez que aparece en la pantalla por más mínimo que sea el tiempo que están en la escena. Una de mis favoritas es la protagonizada por la actriz Michelle Dockery y un “pisapapeles”.

Disfruté y entré tanto en la trama de “Los Caballeros” que después de un rato me di cuenta que me olvidé de comer palomitas. Esta es tal vez una de las mejores apuestas que hay en la cartelera de la Ciudad… aún no me he atrevido a ver “Loco por ti” aunque la edición pasada dije que tal vez en esta hablaría de ella. Lo siento

