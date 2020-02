Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

PHOENIX, Arizona, E. U., febrero 28 (Notimex).- Una vez más el equipo de Cardenales de Arizona visitará territorio mexicano para disputar un partido de temporada regular de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) una vez informó el organismo que lo harán en la campaña 2020.

15 años después de que enfrentaron a 49’s San Francisco, el 2 de octubre de 2005, duelo en el que se quedaron con la victoria 31-14 en lo que fue el primer compromiso oficial de NFL disputado fuera de Estados Unidos, Cardinals estarán de nuevo en el “Coloso de Santa Úrsula”.

Para esta temporada 2020, Arizona fungirá como local en el Azteca a falta de fecha, horario y rival por confirmar, en lo que es una promesa cumplida por parte del equipo de tener un duelo a nivel internacional luego que su estadio State Farm albergará el Súper Tazón del 2023.

“Hace dos años, cuando la NFL otorgó el Super Bowl LVII a Arizona y State Farm Stadium, entendimos el requisito de organizar un juego internacional antes de 2023″, subrayó el presidente de los Cardinals, Michael Bidwill.

El dirigente expresó su entusiasmo por jugar ante el público mexicano, que en 2005 firmó un récord de asistencia de más de 103 mil espectadores, por lo que prevé vivir otra experiencia maravillosa.

“Estamos encantados de saber que este juego tendrá lugar en el Estadio Azteca, donde recibimos una recepción tan entusiasta en 2005. Estamos extremadamente agradecidos por el apoyo que recibimos de los fanáticos en México y esperamos una experiencia increíble», declaró.

Cabe recordar que NFL extendió su contrato con México para disputarse dos partidos más de temporada regular en el estadio Azteca durante las campañas 2020 y 2021.

Lo anterior con el objetivo principal que la NFL continúe con su crecimiento más allá de territorio estadounidense y es conocido que México es el país con más afición a dicha disciplina fuera de EU.

A continuación los partidos oficiales de NFL disputados en el estadio Azteca:

-2 de octubre 2005

Cardenales de Arizona 31-14 49ers de San Francisco Estadio Azteca

-21 de noviembre 2016

Raiders de Oakland 27-20 Texanos de Houston Estadio Azteca

-19 de noviembre 2017

Patriotas de Nueva Inglaterra 33-8 Raiders de Oakland Estadio Azteca

-18 de noviembre de 2019

Jefes de Kansas City 24-17 Cargadores de Los Ángeles.

We will be the home team for a game at Estadio Azteca in Mexico City in 2020.

Details ➡️ https://t.co/fUdu4eF331 pic.twitter.com/YK2t06xaR1

— Arizona Cardinals (@AZCardinals) February 28, 2020