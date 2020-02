El calor eliminaría al covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En Sinaloa, el director de Proyectos Estratégicos de la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Alfonso Gil Díaz, aseguró que el virus no sobrevive el calor, lo mínimo son 26 grados.

Esto quiere decir que es poco probable que un caso de coronavirus llegue a dicho estado por medio de un crucero, debido a que la nueva cepa de Covid-19 no resiste altas temperaturas.

“Según me han informado, el virus no sobrevive el calor, lo mínimo son 26 grados y aquí estamos pues a un ratito de llegar a los 26 grados. O sea, la temperatura nos va a ayudar mucho a que ese virus no se dé y las líneas [de cruceros] toman sus precauciones, a ellos no les conviene que un pasajero infecte a otros”, afirmó el funcionario.”

El portal de Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, afirma que aún no se puede conocer el impacto de la temperatura sobre el coronavirus.

“En este momento, no se puede saber si el contagio de Covid-19 decrecerá cuando el clima se vuelva más caliente. Aún falta mucho para aprender sobre la transmisibilidad, severidad y otras características asociadas con el Covid-19, y las investigaciones están en curso”, afirma la dependencia.”

Con información de: radioformula.com

