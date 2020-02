La puerta al coronavirus

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Adriana Heredia.-

La epidemia que inició en China y que se ha propagado a varios países del mundo incluidos los de América, acelera su paso y las autoridades sanitarias a nivel internacional ya alertan sobre una posible pandemia que si bien es cierto no ha logrado entrar a nuestro país, es cuestión de semanas y hasta días para que se llegara a confirmar el primer caso.

Mientras en Brasil oficialmente ya se diagnosticó a la primer persona, en Estados Unidos la transmisión de este virus ya fue clasificada como una crisis debido no sólo al número de estadounidenses con la enfermedad, si no a la manera de propagación, ya que dio positivo el primer paciente sin haber viajado al extranjero ni haber sido expuesto ante una persona infectada, el virus ya ingresó también a Canadá.

En varios países de Europa hay alerta por la rápida propagación de la enfermedad, debido a que el virus se encuentra en el paciente durante varias semanas antes de que presente los primeros síntomas, incluso hay países que ya han exportado la enfermedad que se ha extendido a tal grado que ya se diagnostica un mayor número de casos fuera de China.

Nadie puede dormirse en sus laureles, sólo porque no se ha diagnosticado ningún caso en nuestro país, hay quienes incluso han criticado las declaraciones de las autoridades de salud de hace un mes, en donde anunciaban la inminente llegada del también conocido como COVID 19, sin embargo ante la aparición de nuevos casos la Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado a los países americanos incluido México a que intensifiquen sus planes para dar respuesta tanto a la enfermedad de los pacientes que se lleguen a contagiar como para disminuir en la medida de lo posible su propagación.

México tiene las puertas abiertas de par en par, en cualquier momento podría darse el primer diagnóstico y una vez que eso suceda, se dispararán de manera desmesurada los casos pues es evidente que no estamos preparados para enfrentar una pandemia a pesar de la experiencia con la influenza H1N1 hace diez años.

El haz de este reflector indica a que si bien es cierto no han aparecido casos en México, no debemos bajar la guardia, es cierto que los servicios de salud a nivel nacional están más preocupados por las enfermedades crónico degenerativas y el gasto económico que ellas representan que por los virus que no han llegado, aún así ningún laboratorio ha logrado sacar a tiempo la vacuna que disipe el mal y permita que no alcance a llegar a territorio nacional, en la magnitud que ha llegado a otros países como Italia y España, el coronavirus nos ha causado risa mientras no nos afecte, una vez que esto suceda, otra cara pondremos ante dicha enfermedad.

