Madre iba tarde a dejar a los hijos, pero… se le olvidaron

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La vida es muy complicada cuando eres padre y tratas de no dejar que nada se te escape, pero la verdad es que es casi imposible, siempre pasa probablemente más de una vez.

Es por eso que esta madre se ha vuelto viral por llevar a sus hijos a la escuela, pero dejando a sus hijos en casa al mismo tiempo.

Sucede que la mujer condujo hacia la escuela olvidando por completo a sus hijos, a los cuales se suponía que tenía que llevar, momentos que fueron captados y compartidos en un video para después darse cuenta de que su error se había vuelto viral.

La mujer muestra en un video los asientos traseros de su vehículo señalando que sus hijos no se encontraban en el automóvil. En las imágenes se puede ver a la madre de familia que está a punto de reír, pero al final solo hace una pequeña risita.

En el video señala que está conduciendo hacia la escuela de sus hijos, donde se muestra sonriente, y menciona que lleva a sus hijos a la escuela y ni siquiera los lleva en el auto.

“Qué más puedes hacer si no reírte de ti mismo”, menciona la mujer, señalando que tenía que regresar a recogerlos.

“No puedo creerlo. Dejé a mis hijos … en casa”, se oye decir a la madre en el video, el cual se ha vuelto viral con más de 1.8 millones de visitas.

She rlly drove her kids to school but her kids weren’t in the car 😭😭😭😭😭😭😭😭😂😂😂 i can’t stop laughing 😂😭😭😂😭😭😂😂 pic.twitter.com/cgOgJuTajR

— prriissss🥑 (@torrespriss) February 24, 2020