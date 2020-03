Adam Levine se disculpa con chilenos tras insultarlos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Adam Levine y «Maroon 5» quedaron marcados en Chile. Su participación el festival de Viña del Mar fue criticada y digna de serios reclamos del público.

Con un video publicado en su cuenta de Instagram, Levine reveló las razones por las cuales la presentación no estuvo a la altura de las circunstancias, expresando además sus más sinceras disculpas.

«Primero que nada, quiero agradecer por recibirnos, fue un honor. En segundo lugar, quiero explicarles lo que sucedió anoche porque lo merecen… hubo cosas que me impactaron anoche y me dejé llevar, lo que impactó en mi presentación, algo que no es profesional y me disculpo por eso», expresó Levine.

La gente chilena no acepto las disculpas del cantante, y reacciono así:

‘‘No regreses a Chile’’, ‘‘Cancelados en Chile’’, ‘‘No vuelvas a Chile, no somos para personas que piensan que son semi-dioses, eres poco humilde y creído’’, ‘‘Horrible show, nada de voz, nada de carisma, ¡Nada!’’, se leía en los textos.

Con información de: sipse.com

Comentarios