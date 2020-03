Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La influencer rusa Ekaterina Didenko se encontraba celebrando su cumpleaños número 29 en compañía de un grupo muy reducido de amigos y su esposo el pasado viernes, cuando la sorpresa que tenía preparada para sus invitados no resultó como esperaba.

La instagramer había escogido un club de baños para festejar su día tan especial y con el fin de crear un efecto de humo, su esposo le propuso poner hielo seco en la piscina, sin tener idea del trágico desenlace que desencadenaría.

Ekaterina ha compartido a través de su cuenta de Instagram que la fiesta fue llevada a cabo en un complejo llamado Devyaty Val, en Moscú, en la reunión se encontraban presentes 18 personas aparte de ella y su esposo.

La velada transcurría perfectamente, hasta que a su esposo, Valentitn Didenkoi de 32 años tuvo la maravillosa idea de aventar 25 kilos de hielo seco a la piscina para que pareciera humo.

Fue entonces que todos se quitaron los elegantes vestidos y se colocaron trajes protectores, en el video viral se observa cómo se vacían los kilos de hielo seco en el agua y emocionados saltan a la piscina uno por uno.

Cuando el hielo seco terminó de derretirse se produjo una gran cantidad de dióxido de carbono, el cual llenó la habitación en cuestión de segundos, causando que uno a uno los invitados se ahogaran y cayeran inconscientes.

Como consecuencia de la intoxicación, tres de los presentes fallecieron y siete quedaron en un estado crítico, una de las personas que perdió la vida fue su esposo.

A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió el doloroso momento en que su pequeña hija le pregunta donde se encuentra su papá: “¿Dónde está papá?”. Así mismo, Ekaterina se refirió a los otros dos fallecidos: “Oh Natasha, oh Yuri. No puedo decirte nada más. He firmado una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer, hoy exploté. Pensé que no era cierto, era una pesadilla”.

Las otras dos víctimas mortales fueron Natalia Monakova y Yuri Alferover, ambos de 25 años. Natalia era una conocida influencer quien en compañía de su esposo compartían a sus más de 70 mil seguidores su estilo de vida.

Con información de: laverdadnoticias.com

