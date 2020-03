Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Algunas fotografías publicadas en las redes sociales muestran como el barco de la atracción Jungle Cruise en Walt Disney World, en Florida, se hundió hace algunos días.

Estas imágenes muestran a los pasajeros del barco mientras éste se llena de agua, reportaron algunos medios.

Uno de los que estaban presentes, Matthew Vince, fue de los que publicaron en Twitter lo sucedido, señalando que el guía fue increíble, que pidió ayuda por la radio inmediatamente y no se mojaron los pies ni la ropa.

Go to Disney world they said, go on jungle cruise they said. 🌈 pic.twitter.com/CNyMAr2f4Q

— Michael Farnham (@Mikeyy_29) February 28, 2020