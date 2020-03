Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

México, 2 Feb (Notimex).- La actriz Angelique Boyer, quien protagoniza la telenovela Imperio de mentiras, que acaba de iniciar grabaciones, desmintió categóricamente que esté embarazada, como se rumoró en días pasados.

«Sería muy complicado, no imposible porque ahora los proyectos son cada vez más cortos, pero llevo tanto tiempo diciendo que no y la verdad es que hay muchas compañeras que son mamás aquí, pero no soy yo», dijo en reunión con los medios de comunicación, minutos después de dar el claquetazo oficial de inicio de grabaciones del nuevo proyecto que encabeza.

La rubia, pareja del actor Sebastián Rulli, dijo no prestar atención a este tipo de publicaciones y que tampoco se tomará el tiempo de tomar acciones legales en contra del medio que difundió esa mentira

«La verdad es que estuve muy ocupada como para prestarle atención a esos chismes, para estar pensando en eso, creo que Sebastián fue el que más se rió, pero yo, preferí no darle tanta bola. No tomé acciones legales contra el medio que lo publicó, las cosas caen por su propio peso, están demostrando cuánta veracidad tienen», expresó.

Aseguró que llegado el momento no tendría motivos para ocultarlo. «Hoy en día sería imposible esconder algo de ese tamaño, es algo que no podemos tener en privado; es más, creo que los medios se van a enterar antes que yo del sexo del bebé. Además, creo que es algo tan feliz que de inmediato lo compartiría, no tendríamos por qué ocultarlo», aseguró.

En cuanto a su regreso a los sets televisivos dijo sentirse en el mejor momento para darle vida a una mujer aguerrida y aventurera, como es su rol en Imperio de mentiras.

«Es el personaje de más acción que he tenido en mi carrera y me emociona mucho. Volver después de un año en el que puede absorber muchas cosas nuevas, en el que maduré mentalmente, me hace regresar con más bríos. Además, estar con técnicos y equipo de producción, qué conozco desde hace 20 años, me hace sentir como en casa», concluyó.

