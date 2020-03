Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Michelle Grace, una Make Up Artist o maquillista, ha causado la indignación de muchos en redes sociales luego de que grabó un video en el cual cuenta que golpeó a su hija de dos años por haber arruinado sus paletas de sombras.

“Ustedes escuchan eso, ¿verdad? Mi hija de dos años acaba de recibir su merecido porque no importa cuántas veces le digo que no se meta con mi maquillaje, ella nunca escucha. Lo escondo en un lugar donde no pueda encontrarlo ¿y qué hace?, lo encuentra”, comentó la mujer en la grabación, especificó que la niña destruyó dos paletas de maquillaje y por eso le pegó “hasta que le dolió la mano”.

I don’t know who the heck Michelle Grace is but she is absolutely vile. She openly admits to beating her 2 yr old for ruining her Jeffree Star makeup pallet.

Girl, there isn’t enough makeup in the world to hide the ugliness you have on the inside pic.twitter.com/gxMWesl7yx

— Natasha Del Riego (@natashaaa__) February 28, 2020