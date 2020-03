Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En noticias para nada agradables, un padre (si es que se le puede llamar así), ha sido acusado de haber violado a su propio hijo con un palo hasta que el pequeño de seis años murió.

Y no solo eso le hizo al pequeño, ya que el hombre lo mantenía encerrado en una jaula de perros, además de haberle quitado los dientes con unas pinzas.

PERO, ¿CÓMO SUCEDIÓ TODO?

Según el medio internacional Daily Mail, Mauricio Alejandro Torres abusó sexualmente y violenta de su hijo Maurice Isaiah Torres durante un campamento.

Mauricio Alejandro Torres, Arkansas father accused of raping his son to death with a stick ‘made the six-year-old sleep in a dog cage and pulled the child’s teeth out with pliers’ https://t.co/F0R8OeUPpb

El enfermo hombre, “castigó” según él, al pequeño por “comerse un pedazo de pastel sin permiso”.

Luego de los deshumanos actos perpetrados por el padre, el niño falleció al día siguiente debido a que desarrolló una infección bacteriana que le causó un shock séptico.

A pesar de que este caso sucedió en marzo de 2015, hasta precisamente cinco años después, se le lleva a juicio a Mauricio Alejandro, quien por si lo anterior fuera poco, también golpeaba con cables y zapatos a su hijo, y en una Navidad, le dio carbón a su hijo.

EL PADRE SE DIJO INOCENTE ANTE EL TRIBUNAL

A pesar de todos los abusos por los que lo inculpaban, Mauricio se dijo ser inocente enfrente del Tribunal de Circuito del Condado de Benton en Arkansas.

Mauricio Alejandro Torres stood in front of the jury Tuesday and squatted down as he described how his 6-year-old son suffered the injuries that caused his death. https://t.co/49MT1sXC0P pic.twitter.com/AMP4L10tqb

Sin embargo, la hermana del pequeño Isaiah, quien actualmente tiene 12 años, fue llamada a testificar en el juicio, y fue ella quien declaró la forma en la que sus padres le arrancaron los dientes a su hermano y cómo lo hacían dormir en una jaula de perros.

La niña también confesó que tuvo que quedarse durante un mes en un basurero porque sus padres no le daban de comer.

LA SENTENCIA

A la madre de los menores se le dictaminó una sentencia de por vida en el año 2017, luego de ser declarada culpable de haber participado en el asesinato de su propio hijo.

