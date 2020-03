Activa SET protocolos ante peligro de covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

En las escuelas de Tamaulipas hasta el momento no se han detectado casos sospechosos de covid-19, sin embargo se han activado los protocolos de prevención y atención, afirmó el Secretario de Educación en la entidad Mario Gómez Monroy.

El funcionario gubernamental destacó que como medida preventiva se recomienda a los alumnos el constante lavado de manos así como también en caso de detectarse algún caso sospechoso se canalizaria al Sector Salud.

”Por el momento es solamente el lavado constante de manos y toma de agua”.

Tras señalar que hasta este momento no es necesario aplicar otro tipo de medidas ya que no son necesarias, Gómez Monroy detalló los pasos a seguir en caso de detectar algún caso sospechoso.

«En el momento que eso pase se envía al Centro de Salud y el Centro de Salud evalúa y manda a cuarentena al niño o a la niña pero hasta ahorita no ha pasado”.

Cuestionado sobre el uso de gel antibacterial o cubrebocas, declaró; «la Secretaría de Salud nos ha informado que los cubrebocas no son necesarios, son para gente que ya está infectada, para que no infecten a mas gente nada más, pero no te evita, no te quita nada”.

