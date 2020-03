Estudiante encara a profesor acusado de acoso

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por medio de un video que se difundió en redes sociales, en el que se ve cómo una joven encara a un maestro a quien le pide dar la cara a quien había acosado. El video se volvió viral en Twitter y ha generado una ola de admiración por parte de otras estudiantes.

El video se grabó en la preparatoria privada de la Universidad del Noroeste campus Tampico, lugar en donde empezaron a protestar contra sus maestros por temas de acoso el pasado 4 de marzo.

Según medios locales, informaron que las estudiantes se organizaron para salir al mediodía de sus salones para reunirse en la explanada para exponer los casos de acoso de habían sufrido de parte de tres profesores identificados como Lester, Félix y Víctor B.

Fue entonces que, las estudiantes fueros directamente a las aulas de los profesores señalados, quienes estaban dando clases y el único que accedió a salir fue el identificado como Lester, profesor de clases de Historia y Teatro. Al salir confesó que él nunca había obrado de mala fe.

La alumna identificada en Twitter como @SofíaBlis lo encaró, “a mí me has mirado, eso es lo que te tengo que decir, me has mirado directamente a los pechos”.

La primera respuesta de la institución fue realizar una investigación. Mientras que en sus redes sociales compartieron un mensaje en el que rechazaron la violencia, abuso u hostigamiento de los estudiantes.

La respuesta, no fue para nada del agrado de las estudiantes, por lo que tuvieron que reunirse con la rectora del plantel, Lilia Velazco del Ángel, en el auditorio de la escuela y ahí fue donde mostraron capturas de pantallas de los mensajes que los profesores les enviaban.

Posteriormente, @SofiaBlis compartió las capturas en su Twitterm donde se pueden leer conversaciones que los profesores mantenían con sus alumnas de prepa.

Finalmente, después de todos los reclamos, la preparatoria de la Universidad del Noroeste de Tampico, dio a conocer que los profesores implicados fueron separados de sus cargos.

Ni yo entiendo de donde saque tantos huevos para decir eso 😰 pic.twitter.com/AmsDT3DbQo — Siren🌻 (@SofiaBlis) March 4, 2020

Con información de: es-us.noticias.yahoo.com

