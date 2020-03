Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

México, 4 Mar (Notimex).- La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya reconocido que no tenía en mente el paro nacional del 9 de marzo.

Mediante de un mensaje, la legisladora consideró que es lamentable que el mandatario no piense en que las mujeres y las niñas que son víctimas de cualquier tipo de violencia, por desgracia también hay casos que terminan en feminicidios.

“Lamentamos mucho que el presidente no nos tenga en su mente; lamentamos mucho que no tenga presente a todas las mujeres que son violentadas todos los días en las calles; que no tenga en mente a todas las mujeres y niñas que son violentadas en sus comunidades”, destacó.

Juárez Piña reprobó que el primer mandatario tenga una respuesta en donde se asume como experto en asuntos de género y su respuesta al paro nacional sea el que no nos encuentra, el que no estamos, el que “para este gobierno no somos prioridad”.

