Denuncian falta de insumos en el Hospital ‘Carlos Canseco’

Adela Hernández

Tampico, Tam.- Enfermeras del Hospital General “Dr. Carlos Canseco” se manifestaron ante la falta de insumos para realizar sus actividades lo que pone en riesgo la salud de los pacientes.

Durante la manifestación dijeron que están en la mejor disposición de trabajar e inclusive ellas compran lo más básico como son cubre bocas, guantes e incluso cloro para desinfectar las áreas y no verse afectadas.

Fue la Secretaría General de la Subsección No. 5, María Concepción Romero Hernández, quien indicó que desde que la denominada 4T llegó al poder, han estado batallando con la disponibilidad de insumos.

Igualmente dejaron en claro que el personal de Enfermería no es responsable de la falta de personal ni de insumos, sino el Gobierno y pese a ello no doblan las manos y tan es así que el 9 de marzo van a trabajar, porque no pueden dejar de atender a los pacientes.

«Este es un monstruo que camina con cinco pies, de la directora, el subdirector, el administrador y recursos humanos es responsabilidad de ellos darnos los materiales, pero este monstruo no lo pueden llenar, lo que hoy está completo mañana va a faltar, nosotros no somos responsables de la falta de material ni de personal, nosotros hacemos nuestro trabajo con lo que tenemos y lo que no, lo compramos», señaló.

Romero Hernández comentó que en la reunión que sostuvieron este día con la directora les informaron que ya están llegando los insumos, pero que desconocen cuanto tiempo les durarán, ya que el nosocomio trabaja al 20 por ciento de su capacidad.

