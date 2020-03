Arantxa Garza: pasión por el deporte

Tiempo aproximado de lectura: 5 minutos

Valeria Maldonado.-

La joven victorense Arantxa Garza visitó las instalaciones de El Diario de Ciudad Victoria en días recientes para platicar con nosotros sobre su labor diaria a la hora de reportar acontecimientos de importancia sobre el mundo deportivo, así como para que se sepa un poco más de ella como persona y periodista.

Desde cómo fue que inició su pasión por el deporte hasta cuáles son algunas de sus metas a futuro, Arantxa reveló algunos datos importantes sobre su vida. Esta dedicada joven mujer, representa al mismo tiempo a muchas más mujeres que dejan un ejemplo ante el mundo de que para los deportes no existen géneros.

¿Quién es Arantxa Garza?

Tengo 22 años, soy una fiel creyente de Dios y estoy dentro de los medios de comunicación aproximadamente desde hace poco más de cuatro años, en el periodismo deportivo. Hace menos de un año terminé mi carrera universitaria, me gradué como Licenciada en Ciencias de la Comunicación y actualmente estoy como reportera y conductora de Deportes en Multimedios Televisión además de estar como comentarista a nivel de cancha en las transmisiones de los partidos del Correcaminos a través de la Caliente 95.3

¿Desde qué edad empezó a gustarte el ámbito deportivo?

Desde niña, conviviendo con mi familia, con mi mamá que siempre tenía prendidos los partidos de futbol o viendo los programas deportivos. Eso me llamó mucho la atención, pero nunca creí que yo pudiera dedicarme a algo así, al periodismo deportivo.

Quien en la actualidad es el rostro de las noticias deportivas de Multimedios Televisión de la Capital, aseguró que aunque nació rodeada de un gusto por los deportes el verse a si misma haciendo lo que tanto le llamaba la atención era algo lejano sin embargo gracias a la influencia de su mamá fue que pudo hacer realidad un sueño.

Sus inicios en el mundo de los medios de comunicación fueron casi inesperados y cuando cursaba el segundo semestre de su carrera universitaria. Todo empezó en gran parte gracias a un consejo de su mamá; fue ella quien le habló sobre un programa que se podía escuchar por las noches, siendo este el primer incentivo para llegar hasta donde está el día de hoy.

“Mi mamá me comentó que había un programa deportivo de siete a ocho de la noche y nos pusimos a escucharlo, entonces un día se me ocurrió mandarle un mensaje a uno de los conductores porque bien dicen que al que no toca puertas no se le abre ninguna, entonces le mandé un mensaje a uno de los conductores de ese programa que se transmitía en ese entonces por ORT (hoy EXA) y me contestó que fuera a conocer y ver como se transmitía ese programa”, explicó.

Arantxa añadió que su intención no era entrar al programa en sí, sino más bien ver y aprender cómo es que se realizaba y cómo era una cabina de radio, cómo se transmitía en vivo un programa. Después de asistir por primera vez, su persistencia fue lo que le hizo ganarse un lugar dentro de esa radiodifusora ya que siguió asistiendo alrededor de un año con la finalidad de aprender lo más posible sobre algo que hasta ese momento era nuevo para ella.

¿Qué fue lo que te hizo tomar la decisión de dedicarte al periodismo deportivo?

“Estando en ese programa fue donde me di cuenta que estaba enamorada de mi carrera, enamorada del deporte y que quería seguir trabajando en eso. Yo estuve trabajando sin un sueldo en ese programa porque mi pasión y ganas de aprender eran muchas”, indicó.

“Quería aprender a desarrollar esa habilidad en mí porque cuando agarras un micrófono se siente una emoción muy grande y quieres seguir ahí. Al finalizar ese programa me llaman para decirme que van a empezar un nuevo proyecto y que me quieren ahí, ya con un sueldo y junto a otro compañero”, explicó.

Poco a poco las cosas fueron fluyendo para Arantxa pues de estar como aprendiz, pasó a tener su propio programa del cual surgió una nueva propuesta que la llevaría a tomar un nuevo riesgo, ya que su compañero de emisión le informó que en Multimedios estaban buscando a una conductora de deportes por lo que decidió tomar el reto y acudir al casting.

“Pasaron como tres meses y no me hablaron entonces creí que no había quedado y ya no quedó dentro de mis planes el ser conductora porque ya se había perdido esa oportunidad, sin embargo me llamaron para decirme que sí había quedado y así fue como empezó toda esta aventura de la televisión”, añadió.

¿Cuál es la sensación que te da el narrar partidos?

“Las transmisiones de los partidos las empecé en radio, cuando estoy a nivel de cancha la verdad si es algo muy bonito. Transpiro futbol y adrenalina, se siente muy padre y es algo que me gusta mucho, me gusta el poder hacer sentir a las personas lo que yo siento a través de un micrófono. Me encanta poder transmitir eso a quienes me escuchan y me ven”, dijo.

Algo que Arantxa Garza destacó fue el hecho de que su gusto por el deporte, en específico por el futbol lo desarrolló junto con su mamá, algo que se sale del estereotipo en el que los padres son quienes inculcan en sus hijos o hijas el amor por algún deporte. De hecho, reconoció que en su caso su papá no es tan amante del futbol, contrario a su mamá, quien al igual que ella es una apasionada.

“Para mí ese estereotipo de que la mujer en el deporte no entra, no va con mi mentalidad… la verdad es que el periodismo deportivo está dominado por los hombres y aquí en Ciudad Victoria lo vemos porque somos entre cinco o seis mujeres las que estamos (reporteando) en los partidos del Correcaminos por ejemplo, en cambio hombres son 20 o más”, señaló.

“Sí es algo complicado el estar dentro de este mundo siendo mujer, sobre todo porque cuando nos ven en un evento deportivo siempre existe esa duda de si ‘la vamos a armar’ o de si sabemos lo suficiente; esa duda no se genera cuando se ve a un hombre, nadie se pregunta si él está ahí porque sabe o si domina el tema del que va a hablar”, expuso.

¿Cuál es tu opinión sobre el movimiento que se convocó para este lunes nueve de marzo?

“Yo creo que es un grito de desesperación y un grito de hartazgo por parte de nosotras las mujeres, porque cada día se están matando alrededor de diez mujeres por parte de los feminicidios y nadie hace nada al respecto. Este nueve de marzo con el #Ningunasemueve se hace con esa intención, de que si no extrañas a diez que se van cada día hay que extrañar a todas las mujeres para saber el importante rol que tenemos como mujer en el país”, dijo.

¿Qué consejo le darías a quienes desean hacer periodismo deportivo?

“Primero que nada que se preparan, que estudien y sobre todo que se especialicen en uno o dos deportes y saber en general de más deportes porque el periodismo deportivo no es solo futbol, hay muchos deportes más que se abarcan dentro de esta labor. Además el buscar tener experiencia previa a terminar sus estudios”, indicó.

Para Arantxa el haber empezado a conocer cómo se trabajaba en un ambiente profesional antes de concluir sus estudios universitarios fue de gran ayuda, pues pudo combinar los conocimientos de su universidad con los del trabajo que desempeñaba por lo que le fue más sencillo el obtener las oportunidades que se le presentaron.

Finalmente, señaló que tiene muchas metas a futuro siendo una de las más grandes el poder acudir a un Mundial de Futbol y narrar la experiencia de estar dentro de un evento deportivo tan grande como ese. Ary, como también la llaman, dejó en claro que con solo 22 años ya está trabajando para dejar su huella dentro del periodismo deportivo como mujer y como tamaulipeca.

Comentarios