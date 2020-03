Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Durante este lunes 9 de marzo, se vivió el histórico primer paro nacional #UnDiaSinMujeres, donde mujeres de todo México protestaron al no presentarse en sus puestos laborales y en sus trabajos, para exigir al gobierno poner un alto a la violencia de género que se vive cotidianamente en el país, en contra de ellas.

Sin embargo, aún no había pasado ni siquiera medio día, y usuarios en redes sociales, principalmente en Twitter, comenzaron a publicar fotos, pensamientos y videos con el hashtag #HacenFalta, con el objetivo de señalar y visibilizar el valor de las mujeres, así como su trabajo y presencia en la sociedad de México.

Por eso a continuación, te compartimos algunos de los tuits más interesantes, atinados y oportunos, que pudimos encontrar con el hashtag #HacenFalta, porque en El Diario de Ciudad Victoria, sabemos la importancia que las mujeres tienen en la sociedad como en su trabajo, y del ejemplo que ponen cada día al ser multitareas sin importar las circunstancias.

En mi hogar mi hermana no responde los mensajes , no ah comentado en los post que la eh etiquetado , no me ah hablado a la hora que siempre llama , no se de ella ni de lo que pasa en mi casa.

NO ES UN PUENTE ES UNA MANERA PARA QUE REFLEXIONES.#UnDiaSinMujeres #HACENFALTA

— El Pinche Wey Cursi (@epincheweycursi) March 9, 2020