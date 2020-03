Una mujer triunfadora

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Alberto de la Garza.-

Con tanto solo 28 años de edad, Úrsula Sarahí González Garate le ha demostrado al mundo entero que las mujeres también son grandes exponentes en cualquier disciplina, ya sea futbol, basquetbol, voleibol, entre otras, pero sin duda alguna en la esgrima, es y será uno de los máximos exponentes de México a nivel internacional.

“Úrsula González es una mujer fuerte, una guerrera, decidida, que le gusta ayudar a los demás a pesar de que pueda salir dañada o afectada de cierta manera, es una mujer que le gusta luchar por sus sueños y objetivos, una mujer que le gusta ser feliz a pesar de hoy en día el mundo está pasando por muchas situaciones complicadas, es una mujer que le gusta soñar, le apasiona lo que hace, muy entregada y transmite a todos los demás esas buenas vibras”, es así como se describe ella misma en entrevista para El Diario de Ciudad Victoria.

Comenzó su carrera como deportista desde muy pequeña logrando participar dentro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, además de los Juegos Centroamericanos de Mayagüez en Puerto Rico, obteniendo grandes resultados para México.

“Esto se lo debo a mi hermana que es una persona muy importante en mi vida, desde pequeña ha estado conmigo, me ayudó a salir adelante y siempre le digo que soy su fan número uno, es una mujer que ha pasado por muchas batallas en esta vida y aún así ha salido delante de la mano de Dios, ella fue la que me impulsó en esto del deporte”.

Agregó: “Me llevaba a correr al Planetario, al basquetbol, futbol, taekwondo, natación, pentatlón, voleibol, entre otras, pero la definitiva y de la que me enamoré y di más resultados en poco tiempo y se me dio, fue la esgrima”.

Respecto al mayor logro en su vida como deportista, señaló que han sido varios, todos a base de mucho esfuerzo, “no le llamo sacrificio porque cuando lo haces con el corazón, con amor y muchas ganas, no se le llama así, pero el ir a dos Juegos Olímpicos ha sido un gran logro para mi y por supuesto acabar mi carrera profesional que al final del día es la herencia que me dejaron mis padres”.

Recordó que entre las cosas que mas disfruta es viajar, “el conocer a otras personas, culturas, eso me hacía muy feliz, compartir estas experiencias con mi familia, compañeros, abrir los ojos y conocer el mundo, hay muchas cosas en este planeta muy padres y más que nada el conocer cada país es algo impresionante, siempre me voy a quedar con eso”.

Pero en la vida, siempre hay “un negrito en el arroz” y en esta ocasión Úrsula nos compartió con qué se quedó con ganas como atleta olímpica.

“Me hubiera gustado traer una medalla olímpica para mi ciudad, mi estado, mi país y para mí misma, no estoy reprimida ni triste, pero si me hubiera gustado mucho, no era algo fácil, era muy complicado porque hay mucho nivel en mi deporte, pero lo máximo que pude traer fue un séptimo lugar olímpico que me llena de orgullo y felicidad”.

Hoy como entrenadora en Tamaulipas vive una etapa diferente, donde comparte sus experiencias con chicos y grandes, motivándolos a ser alguien en la vida y sobre todo cumplir con sus sueños.

“Sea lo que sea pueden lograr sus sueños, no se queden ahí sentados, yo tengo una frase muy bonita que mi hermana me dijo y dice, si quieres ser alguien en la vida, no te quedes mirando lo demás, lucha y sal por tus sueños, es lo que más disfruto, decirles a ellos que se diviertan, que disfruten sus competencias, la vida, su familia, absolutamente todo”.

Además como muchas mujeres también ha sufrido, “una vez fui a Hungría, quise tirar con un niño pero por el simple hecho de ser mujer me dijo que no, le demostré que le podía ganar y así fue, gané el combate y de paso cierto respeto. Las mujeres también podemos luchar, tenemos objetivos y podemos lograr lo que nos propongamos”.

Sin duda alguna, el motor en su vida es la familia, “siempre ha sido una gran bendición para mí, mis papás siempre me han apoyado, estoy muy agradecida con Dios por la familia que me dio, agradecida porque siempre me han apoyado en mis sueños, siempre han estado para mi, son los que estarán ahí ante cualquier adversidad”.

“En este día yo le digo a todas las mujeres que le echen ganas, que la vida de hoy en día es muy complicada pero tenemos algo muy importante y nunca lo podemos olvidar, somos mujeres, somos fuertes, tenemos a Dios en nuestro corazón… Luchen a pesar de todo, sean siempre esas guerreras que al verse al espejo digan, soy una guerrera, me amo, me quiero y me respeto, y voy a demostrar a los demás que puedo ser alguien en la vida”, finalizó.

