A-ha se presentará por primera vez en México

México, 10 Mar (Notimex).- La banda noruega, ícono de los 80, A-ha, anunció que llegará por primera vez a México el 22 de septiembre próximo, en el Auditorio Nacional para presentar su gira mundial Hunting High and Low.

Recordados por su éxito número uno, Take On Me, Morten Harket y compañía debutarán en la Ciudad de México para tocar sus temas característicos al ritmo del synthpop y new wave.

Asimismo, estarán celebrando 35 años de su álbum debut Hunting High and Low, con apariciones en otros países como Chile, Estados Unidos, Portugal, Francia, Alemania y Reino Unido.

En semanas recientes, el video Take On Me alcanzó el billón de vistas en YouTube convirtiéndolo en el segundo más visto de los años 80 en la plataforma. El audiovisual se lanzó originalmente en 1985, pero fue restaurado a resolución 4K, para mejorar su calidad e innovó en su época gracias a la técnica de ilustración con bocetos a lápiz y acción en vivo.

